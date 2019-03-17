Dha Dış - Venezuela'daki Uçağın Düşme Anını İçerideki Yolcu Görüntüledi (2) - Ek Bilgi

– Venezuela'da 2 kişinin hayatını kaybettiği Cessna 206 tipi uçağın düşüş anına dair uçak içinden çekilen görüntüler ortaya çıktı.

– Venezuela'da 2 kişinin hayatını kaybettiği Cessna 206 tipi uçağın düşüş anına dair uçak içinden çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntüleri yayınlayan yerel medya, düşme anına dair videonun uzmanlar tarafından izlenerek, uçağın düşüş nedenine dair bir işaret arandığını yazdı.



Venezuela'nın güneydoğusundaki Bolivar bölgesinde bulunan Gran Sabana'da 11 Mart'ta Aerotransporte La Montaña şirketine ait Cessna 206 tipi bir uçak düşmüştü. Santa Elena Havalimanı yakınlarında uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti.



Kazada 3 kişi de yaralı olarak kurtarılmıştı.



Görüntü Dökümü



--------------------



Uçağın düşme anı (DGS'YE YÜKLENDİ)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Rus Yolcu Uçağı Test Uçuşunu Başarıyla Gerçekleştirdi

Yeni Zelanda'da Polis Şefi, "Gururlu Bir Müslümanım" Diyerek Gözyaşlarına Boğuldu

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern: Teröristi Durdurmasak Devam Edecekti

Türkeş'in Oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş'ten Mansur Yavaş'a Destek: Yanındayız