Dha Dış - Venezuelalılar Gıda Kıtlığı Yüzünden Kolombiya'ya Kaçıyor

Venezuela'da uzun bir süredir yaşanan ciddi ekonomik kriz ve artan gıda kıtlığı yüzünden kadınlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için saçlarını ve anne sütünü satmak zorunda kalıyorAmerikan Fox TV kanalının hazırladığı araştırma haberinde, Venezuelalıların kilometrelerce yol yürüyerek iş ve...

Venezuela'da uzun bir süredir yaşanan ciddi ekonomik kriz ve artan gıda kıtlığı yüzünden kadınlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için saçlarını ve anne sütünü satmak zorunda kalıyor



Amerikan Fox TV kanalının hazırladığı araştırma haberinde, Venezuelalıların kilometrelerce yol yürüyerek iş ve yemek bulmak için Kolombiya'ya geçtiklerini aktardı.



Hollie McKay imzalı haberde, çocuklu kadınların yemek bulmak için kendi sütlerini sağarak sattıkları, uzattıkları saçlarını peruk yapımında kullanılmak üzere satışa çıkardıklarını ve genç yaştakilerin ise fuhuş yapmak zorunda kaldıklarını yazdı.



Araştırma haberinde, Venezuela Kolombiya sınırındaki bölgede görevli Amy Roth Sandrolini, özellikle kadınların burda insan trafiğinin kurbanı olduklarını Cucuta sokaklarında 7 dolar karşılığında fuhuş yapmak zorunda kaldıklarını söylüyor.



Venezuela'dan Kolombiya'ya yürüyerek varmaya çalışan kadın ve erkekler de fuhuş trafiğinin kurbanı oluyor. Genç kadınlar, Kolombiya sınırına araçla varmak için bile çok az bir para karşılığı fuhuş yapmayı tercih edebiliyor. Haberde, açlık, hastalık, evsizlik ile mücadele eden Venezuelalıların Kolombiya'ya vardıklarında en azından daha güvenli ve biraz daha istikrarlı koşullara sahip olabildikleri anlatıldı. Ülkede sağlık sistemi tamamiyle çökmüş durumda. Çocuklar sıtma ve sarılıktan dolayı ölüyor. Ebeveynler, yiyecek ve iş bulmak için dışarı çıkmak zorunda kaldığı için çocuklar yalnız bırakılıyor.



Gençler arasında intihar arttı



Ülkede özellikle gençler arasında intihar vakaları büyük artış gösterdi. Hükümet, intihar olayları ve sayısı ile ilgili doğru bir veri açıklamıyor. Venezuela'daki çocuk hakları grubu CECODAP, geçtiğimiz yıl gençler arasındaki intiharların en az yüzde 18 oranında artış gösterdiğini tahmin ediyor.



Habere göre, ülkede hastalar tedavi edilemiyor. İlaç satın almak isteyenler karaborsadan bulabiliyor ya da Kolombiya sınırına gitmek zorunda kalıyor. Eski Karakas Belediye Başkanı Antonip Ledezma, geçtiğimiz yıl 400 bin kişinin sıtma belirtileri gösterdiğini ve 100 bin kişinin de tüberküloz olduğunu söyleyerek 55 binden fazla kanser hastasının kemoterapi tedavisi göremediğini ve her üç saatte bir bir kadının meme kanserinden hayatını kaybettiğini söyledi. - Yağcı

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