Dha Dış - Viking Sky Gemisindekileri Helikopter ile Kurtarma Çalışmaları Kamerada
6 dakika önce
Dha DIŞ - Viking Sky gemisindekileri helikopter ile kurtarma çalışmaları kamerada(Tür: Dış)
Dha DIŞ - Viking Sky gemisindekileri helikopter ile kurtarma çalışmaları kamerada
(Tür: Dış)
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:48 Kaynak: DHA
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