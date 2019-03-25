Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Viking Sky Gemisindekileri Helikopter ile Kurtarma Çalışmaları Kamerada

Dha Dış - Viking Sky Gemisindekileri Helikopter ile Kurtarma Çalışmaları Kamerada

6 dakika önce

Dha DIŞ - Viking Sky gemisindekileri helikopter ile kurtarma çalışmaları kamerada(Tür: Dış)

Dha DIŞ - Viking Sky gemisindekileri helikopter ile kurtarma çalışmaları kamerada

(Tür: Dış)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:48 Kaynak: DHA

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