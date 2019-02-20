Dha Dış - Viraja Hızlı Giren Acemi Sürücü, Motosikletlilere Çarptı
32 dakika önce
Çin'de acemi kadın sürücü, viraja hızlı girince, kırmızı ışıkta bekleyen motosikletlere çarptı.
Çin
'de acemi kadın sürücü, viraja hızlı girince, kırmızı ışıkta bekleyen motosikletlere çarptı.
Kaza, Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Qinzhou şehrinde meydana geldi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, acemi sürücünün yolun sağına dönmek için yaptığı manevra sırasında hızını kesmediği ve diğer şeritte bekleyen motosikletlere hızla çarptığı görülüyor.
Neye uğradığını şaşıran motosiklet sürücülerinden biri kaza sonrası hemen ayağa kalkarak kadın sürücüye tepki gösterirken; diğer motosiklet sürücüsü ise yaralı halde yerde bekliyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Sürücünün viraja hızla girmesi
Motosikletlere çarpması
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:09 Kaynak: DHA
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