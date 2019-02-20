Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Viraja Hızlı Giren Acemi Sürücü, Motosikletlilere Çarptı

Dha Dış - Viraja Hızlı Giren Acemi Sürücü, Motosikletlilere Çarptı

2 saat önce

Dha DIŞ - Viraja hızlı giren acemi sürücü, motosikletlilere çarptıÇin (DHA) - Çin'de acemi kadın sürücü, viraja hızlı girince, kırmızı ışıkta bekleyen motosikletlere çarptı.

Dha DIŞ - Viraja hızlı giren acemi sürücü, motosikletlilere çarptı

Çin (DHA) - Çin'de acemi kadın sürücü, viraja hızlı girince, kırmızı ışıkta bekleyen motosikletlere çarptı.

Kaza, Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Qinzhou şehrinde meydana geldi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, acemi sürücünün yolun sağına dönmek için yaptığı manevra sırasında hızını kesmediği ve diğer şeritte bekleyen motosikletlere hızla çarptığı görülüyor.

Neye uğradığını şaşıran motosiklet sürücülerinden biri kaza sonrası hemen ayağa kalkarak kadın sürücüye tepki gösterirken; diğer motosiklet sürücüsü ise yaralı halde yerde bekliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:36 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, DHA, Güncel
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