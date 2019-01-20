Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Wef: Dünya Genelinde Göçmenliğe Olumlu Bakılıyor

Dha Dış - Wef: Dünya Genelinde Göçmenliğe Olumlu Bakılıyor

1 saat önce

– Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) son raporu, dünya genelinde çoğunluğun göçmenlik ve çok uluslu işbirliğine olumlu baktığını ortaya koydu.

Dha Dış - Wef: Dünya Genelinde Göçmenliğe Olumlu Bakılıyor, System.String[]
– Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) son raporu, dünya genelinde çoğunluğun göçmenlik ve çok uluslu işbirliğine olumlu baktığını ortaya koydu.

WEF'in ABD merkezli araştırma şirketi Qualtrics işbirliği ile yayınlanan son raporunda, katılımcıların çoğunluğu olmak üzere yüzde 57'sinin göçmenlerin ülkeleri için "genellikle iyi olduğu" görüşünü savunurken, göçmenlere en ılımlı yaklaşım yüzde 72 ile Güney Asya'da görüldü ve bu bölgeyi yüzde 66 ile Kuzey Amerika takip etti. Yüzde 40'ı Doğu Avrupa olmak üzere Avrupa'daki katılımcıların ise yüzde 46'sı göçmenliğe olumlu yaklaştığını söyledi.

Ülkelerinin başka ülkelere karşı sorumlulukları olduğu görüşüne en yüksek destek yüzde 94 ile Güney Asya'dan gelirken, Kuzey Amerika'daki katılımcıların da yüzde 61'i söz konusu görüşe katıldığını belirtti.

WEF Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanlığı Klaus Schwab, Pazar günü yaptığı basın duyurusunda "Küresel topluluğun talebi, liderlerin bütün dünyanın paylaştığı zorluklarla mücadele etmek adına işbirliği yapmak için yeni yollar bulmalarına olanak sağlamalıdır" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:26 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Asya, Güncel
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