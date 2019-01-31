Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Who: Suriye'deki Kampta 29 Çocuk Soğuktan Hayatını Kaybetti

Dha Dış - Who: Suriye'deki Kampta 29 Çocuk Soğuktan Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Suriye'nin Al Hol mülteci kampında son iki ayda soğuktan dolayı 29 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

Dha Dış - Who: Suriye'deki Kampta 29 Çocuk Soğuktan Hayatını Kaybetti, System.String[]
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Suriye'nin Al Hol mülteci kampında son iki ayda soğuktan dolayı 29 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü ayrıca, "Bölgedeki silahlı çatışmadan kaçan çoğunluğu kadın ve çocuktan oluşan 23 bin kişi kampa ulaştı. Bu kişilerin birçoğu günlerce yürüyerek ya da üstü açık kamyonlarla seyahat ederek kampa ulaştı. 29 çocuk seyahat sırasında ya da kampa ulaştıktan çok kısa bir süre sonra soğuktan ve kampın kötü koşullarından dolayı hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:12 Kaynak: DHA

Suriye, Dünya Sağlık Örgütü, Güncel
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