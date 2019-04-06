Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Yağmurdan Kaçarken, Su Kanalına Düştü

Dha Dış - Yağmurdan Kaçarken, Su Kanalına Düştü

48 dakika önce

Bolivya'nın Santa Cruz kentinde dolmuştan inip, bölünmüş yolda koşarak karşıya geçmeye çalışan genç, su kanalının üzerine kurulu küçük köprüden geçmek isterken, yağmurlu havanın azizliğine uğradı.

Dha Dış - Yağmurdan Kaçarken, Su Kanalına Düştü, System.String[]
Bolivya'nın Santa Cruz kentinde dolmuştan inip, bölünmüş yolda koşarak karşıya geçmeye çalışan genç, su kanalının üzerine kurulu küçük köprüden geçmek isterken, yağmurlu havanın azizliğine uğradı. Islak zeminde ayağı kayan genç, kanaldaki suya düştü.

Santa Cruz kentinde dolmuştan inen ve kısa kol bir tişört giydiği görülen genç, ıslanmamak için koşarak yolun karşısına geçti. Göle dönen yolda araçların önünden geçen genç, bölünmüş yolda aradaki küçük köprünün üzerinden geçmek isterken ayağı kaydı, su kanalına düştü. Ayağa kalkamaya çalışan genç, suya kapılıp bir süre sürüklendikten sonra kanaldan çıkmayı başardı.

O anlar, bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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­-Koşarak karşıya geçmeye çalışan gencin ayağının kayıp, su kanalına düşmesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:33 Kaynak: DHA

Bolivya, Santa Cruz, Güncel
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