Dha Dış - Yanan Ağaçlık Alanda Oluşan Hortum Alevleri Göğe Yükseltti

Dha DIŞ - Yanan ağaçlık alanda oluşan hortum alevleri göğe yükselttiAvustralya (DHA) - Avustralya'nın Southampton kentinde ağaçlık bir alandaki yangına müdahale edildiği sırada oluşan hortum, alevlerin de gökyüzüne doğru yükselmesine neden oldu.

Dha DIŞ - Yanan ağaçlık alanda oluşan hortum alevleri göğe yükseltti



Avustralya (DHA) - Avustralya'nın Southampton kentinde ağaçlık bir alandaki yangına müdahale edildiği sırada oluşan hortum, alevlerin de gökyüzüne doğru yükselmesine neden oldu. Yaşanan o anlar ise bölgede söndürme çalışmalarını yürüten itfaiye ekiplerince kaydedildi.

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