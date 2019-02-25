Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Yanan Ağaçlık Alanda Oluşan Hortum Alevleri Göğe Yükseltti

Dha Dış - Yanan Ağaçlık Alanda Oluşan Hortum Alevleri Göğe Yükseltti

29 dakika önce

Dha DIŞ - Yanan ağaçlık alanda oluşan hortum alevleri göğe yükselttiAvustralya (DHA) - Avustralya'nın Southampton kentinde ağaçlık bir alandaki yangına müdahale edildiği sırada oluşan hortum, alevlerin de gökyüzüne doğru yükselmesine neden oldu.

Dha DIŞ - Yanan ağaçlık alanda oluşan hortum alevleri göğe yükseltti

Avustralya (DHA) - Avustralya'nın Southampton kentinde ağaçlık bir alandaki yangına müdahale edildiği sırada oluşan hortum, alevlerin de gökyüzüne doğru yükselmesine neden oldu. Yaşanan o anlar ise bölgede söndürme çalışmalarını yürüten itfaiye ekiplerince kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:20 Kaynak: DHA

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