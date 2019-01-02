Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Yanan Araçta Uyuya Kalan Alkollü Sürücüyü Böyle Kurtardı

Dha Dış - Yanan Araçta Uyuya Kalan Alkollü Sürücüyü Böyle Kurtardı

1 saat önce

– Rusya'nın Sochi kentinde, sürücüsünün direksiyon başında uyuya kaldığı araçta yangın çıktı.

Dha Dış - Yanan Araçta Uyuya Kalan Alkollü Sürücüyü Böyle Kurtardı, System.String[]
Rusya'nın Sochi kentinde, sürücüsünün direksiyon başında uyuya kaldığı araçta yangın çıktı. Motor kısmı alevli şekilde yanan ve yavaş yavaş araca yayılan yangını fark edenler araçtaki sürücüyü son anda kurtardı.

Amatör kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, bir başka sürücünün koşarak aracın yanına geldiği görülüyor. Önce hızla cama vuran adam, sürücünün uyanmadığını görünce camı kırıyor ve adamı kolundan tutarak dışarı çıkarıyor.

Yetkililer, adamın sarhoş olduğunu, yanan aracın ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldüğünü belirtti.

Görüntü Dökümü

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Yanan araba

Sürücüyü uyandırmak için cama vurmaları

Sürücünün kolundan tutularak dışarı çıkarılması - Rusya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:24 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Güncel
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