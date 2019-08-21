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DHA DIŞ - Yanan araçtan son anda çıkabildi

1 saat önce

Yanan araçtan son anda çıkabildiÇin, (DHA) ? Çin'de bir sürücü, aracın deposunu doldurduktan sonra kontağı çevirdigi anda araç alev aldı.

Yanan araçtan son anda çıkabildi

Çin, (DHA) ? Çin'de bir sürücü, aracın deposunu doldurduktan sonra kontağı çevirdigi anda araç alev aldı. Adamın, aracın camından atlayarak alevlerden kurtulduğu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing şehrindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt almak için istasyona gelen bir adam, yakıt doldurma işlemi tamamlandıktan sonra aracını çalıştırdı. Adamın aracı çalıştırmasıyla birlikte araç bir anda alev aldı. Sürücü koltuğundaki adam, aracın sol tarafından çıkan alevlerden yolcu koltuğu tarafında yer alan camdan dışarı atlayarak kurtuldu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, adamın, aracın içi alev almadan hemen önce camdan dışarıya atladığı görüldü.

Öte yandan, aracın alev aldığını gören istasyon çalışanları ise hemen yangına müdahale edip, aracı söndürdü.

Çin Halk Cumhuriyeti, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:21 Kaynak: DHA
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