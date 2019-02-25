Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Yanan Feribotta Can Pazarı

Dha Dış - Yanan Feribotta Can Pazarı

12 dakika önce

Malezya'da seyir halindeki bir feribotta başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Dha Dış - Yanan Feribotta Can Pazarı, System.String[]
Malezya'da seyir halindeki bir feribotta başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Feribotta can pazarı yaşandı, yolcular olay yerine gelen feribot ve botlarla tahliye edildi.

Olay Malezya'nın kuzeydoğusunda Kedah eyaletine bağlı Langkawi takımadaları açıklarında meydana geldi. 50 yolcusu ise seyir halinde bulunan 'Dragon Star 1' adlı feribotun motor bölümünde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Feribotun mürettebatı yolculara can yeleği giymelerini söyledikten sonra bölge kurtarma ekiplerine durumu bildirdi.

DİĞER FERİBOT VE BOTLAR İMDADA YETİŞTİ

Yanan feribotu fark eden, bölgedeki feribot, tekne ve botlar da hemen feribotun yanına yanaştı. Feribotun burun kısmına yanaşan bir başka feribot yolcuların büyük bir bölümünü aldı. Kalan yolcu ve mürettebat ise teknelere bindi.

Yerel medya, olay sırasında 2 kişinin hafif yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Yaşanan can pazarı diğer feribot ve teknelerdekilerce an be an kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Alevli şekilde yanan feribotun görüntüleri

Yolcuların kurtarılmayı beklemeleri

Yolcuların tahliye edilmesi

Diğer feribot ve teknelerin yanan gemiye yanaşmaya çalışması

Söndürme çalışmaları

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:04 Kaynak: DHA

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