Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Yanan kamyonu insanlardan uzaklaştırmak isterken devirdi
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DHA DIŞ - Yanan kamyonu insanlardan uzaklaştırmak isterken devirdi

18 dakika önce

– Hindistan'da kıyafet taşıyan bir kamyon alev aldı.

DHA DIŞ - Yanan kamyonu insanlardan uzaklaştırmak isterken devirdi, System.String[]
– Hindistan'da kıyafet taşıyan bir kamyon alev aldı. Kamyonun şoförü, kamyonu çevredeki insanlardan uzaklaştırmak istedi, ancak kamyonun devrilmesine neden oldu.

Olay, Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde yer alan Nasirabad şehrinde meydana geldi. Gujarath eyaletinde bulunan Amreli şehrinden yola çıkmış olan ve kıyafet taşıyan kamyonun alevler içinde kaldığı anlar çevredeki vatandaşlarca kayda alındı. Görüntülerde, park halindeki kıyafet yüklü kamyonu alev aldığı görülüyor. Durum itfaiyeye bildirilmesine rağmen, itfaiye gelene kadar alevlerin şiddeti artınca, kamyonun sürücüsü araca binip, kamyonu çevredeki insanlardan uzaklaştırmak istiyor. Sürücü, kamyonu sürdüğü sırada kamyon engebeli arazide çakılıp, yana devriliyor. Çevredekiler devrilen kamyonun içindeki sürücüye yardım edip, onu araçtan dışarı çıkarıyor.

Yerel medya, 2 itfaiye ekibinin olay yerine gönderildiğini ve yangını söndürdüğünü yazdı. Öte yandan, polisin de olayla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Park halindeki kıyafet yüklü kamyonun alevler içindeki görüntüsü
-Sürücünün, kamyona binip, kamyonu çevredekilerden uzaklaştırmaya çalışması
-Kamyonun engebeli arazide çakılıp, yana devrilmesi
-Çevredekilerin devrilen kamyondan sürücüyü çıkarması
 


Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:25 Kaynak: DHA
İtfaiye, Hindistan, Güncel
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