DHA DIŞ - Yanan otomobildeki patlama yürekleri ağza getirdi
1 saat önce
ABD'de etkili olan fırtına nedeniyle araçların üzerine devrilen elektrik direğinin neden olduğu yangın ve iki otomobilin patlama anı kameralara yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:58 Kaynak: DHA
ABD'de etkili olan fırtına nedeniyle araçların üzerine devrilen elektrik direğinin neden olduğu yangın ve iki otomobilin patlama anı kameralara yansıdı.
Olay, ABD'nin Michigan
eyaletinin Ann Arbor şehrinde meydana geldi. Şehirde etkili olan fırtına nedeniyle bazı elektrik direkleri araçlarına üzerine devrildi. Sosyal medyada yer alan bir videoda, araçların üzerine devrilen elektrik direğinin neden olduğu yangın ve yanan iki otomobilin patlama anı yer aldı. Patlamanın 'Ann Arbor Sanat Fuarı' yakınlarında meydana geldiği ve çevredeki bölge sakinlerinde paniğe neden olduğu belirtilirken; patlama da kimsenin yara almadığı duyuruldu.
Görüntü Dökümü
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-Araçların yanma anı
-Yangının neden olduğu patlama
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