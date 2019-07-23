Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Yanan otomobildeki patlama yürekleri ağza getirdi
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ - Yanan otomobildeki patlama yürekleri ağza getirdi

1 saat önce

Yanan otomobildeki patlama yürekleri ağza getirdiABD (DHA) ? ABD'de etkili olan fırtına nedeniyle araçların üzerine devrilen elektrik direğinin neden olduğu yangın ve iki otomobilin patlama anı kameralara yansıdı.

Yanan otomobildeki patlama yürekleri ağza getirdi
ABD (DHA) ? ABD'de etkili olan fırtına nedeniyle araçların üzerine devrilen elektrik direğinin neden olduğu yangın ve iki otomobilin patlama anı kameralara yansıdı.
Olay, ABD'nin Michigan eyaletinin Ann Arbor şehrinde meydana geldi. Şehirde etkili olan fırtına nedeniyle bazı elektrik direkleri araçlarına üzerine devrildi. Sosyal medyada yer alan bir videoda, araçların üzerine devrilen elektrik direğinin neden olduğu yangın ve yanan iki otomobilin patlama anı yer aldı. Patlamanın 'Ann Arbor Sanat Fuarı' yakınlarında meydana geldiği ve çevredeki bölge sakinlerinde paniğe neden olduğu belirtilirken; patlamada kimsenin yara almadığı duyuruldu.
DHA DIŞ - Yanan otomobildeki patlama yürekleri ağza getirdi
Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, son 4 günde ikinci kez Venezuela hava sahasını ihlal etti Köprü yolunda TIR devrildi: Trafik durma noktasına geldi Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 11:17:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Yanan otomobildeki patlama yürekleri ağza getirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]