Dha Dış ? Yangın, Yolcu Uçağına Sıçramak Üzereyken Söndürüldü
1 saat önce
Dha DIŞ ? Yangın, yolcu uçağına sıçramak üzereyken söndürüldüBrezilya (DHA) - Brezilya'da bir yolcu uçağından bagajları tahliye eden araçta çıkan yangın, uçağa sıçramak üzereyken söndürüldü.
Dha DIŞ ? Yangın, yolcu uçağına sıçramak üzereyken söndürüldü Brezilya
(DHA
) - Brezilya'da bir yolcu uçağından bagajları tahliye eden araçta çıkan yangın, uçağa sıçramak üzereyken söndürüldü.
Olay Brezilya'nın güneydoğusunda yer alan Belo Horizonte'de bulunan Confis Havalimanı'nda meydana geldi.
São Paulo'dan kalkan ve Confis'e iniş yapan Airbus A320'den bagajların tahliye edildiği sırada, bagajları alan araçta yangın çıktı. Uçağın sağ kanat altında çıkan yangına aprondaki itfaiye araçları müdahale etti. Yolcuların uçağı terk ettiği sırada yapılan müdahalede, yangın uçağa sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeni ile uçağın kanat altında hasar oluştuğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:05 Kaynak: DHA
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