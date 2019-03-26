Son Dakika Haberleri: Dha Dış ? Yangın, Yolcu Uçağına Sıçramak Üzereyken Söndürüldü

Dha Dış ? Yangın, Yolcu Uçağına Sıçramak Üzereyken Söndürüldü

1 saat önce

Dha DIŞ ? Yangın, yolcu uçağına sıçramak üzereyken söndürüldüBrezilya (DHA) - Brezilya'da bir yolcu uçağından bagajları tahliye eden araçta çıkan yangın, uçağa sıçramak üzereyken söndürüldü.

Dha Dış ? Yangın, Yolcu Uçağına Sıçramak Üzereyken Söndürüldü, System.String[]
Dha DIŞ ? Yangın, yolcu uçağına sıçramak üzereyken söndürüldü

Brezilya (DHA) - Brezilya'da bir yolcu uçağından bagajları tahliye eden araçta çıkan yangın, uçağa sıçramak üzereyken söndürüldü.

Olay Brezilya'nın güneydoğusunda yer alan Belo Horizonte'de bulunan Confis Havalimanı'nda meydana geldi.

São Paulo'dan kalkan ve Confis'e iniş yapan Airbus A320'den bagajların tahliye edildiği sırada, bagajları alan araçta yangın çıktı. Uçağın sağ kanat altında çıkan yangına aprondaki itfaiye araçları müdahale etti. Yolcuların uçağı terk ettiği sırada yapılan müdahalede, yangın uçağa sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeni ile uçağın kanat altında hasar oluştuğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:05 Kaynak: DHA

Brezilya, DHA, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Milli Futbolcu İsmail Demiriz FETÖ Üyeliğinden 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı Filipinli Kahraman Dadı, Bebeği Son Anda Kurtardı Trump'ın Golan Tepeleri Kararına Erdoğan'dan Sert Tepki: Nasıl Oluyor da İsrail'e Peşkeş Çekebiliyorsun! Sonar Araştırma Şirketi, İstanbul ve Ankara'nın da Aralarında Olduğu 10 İlin Anket Sonuçlarını Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 00:32:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış ? Yangın, Yolcu Uçağına Sıçramak Üzereyken Söndürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]