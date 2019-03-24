Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Yangında Mahsur Kalanları Boruya Tırmanarak Kurtardı

Dha Dış - Yangında Mahsur Kalanları Boruya Tırmanarak Kurtardı

37 dakika önce

– Mısır'da Jihad Yousef Zaki isminde bir adam, bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 3 kişiyi, apartmanın dış cephesinde yer alan boruya tırmanarak kurtardı.

Dha Dış - Yangında Mahsur Kalanları Boruya Tırmanarak Kurtardı, System.String[]
Mısır'da Jihad Yousef Zaki isminde bir adam, bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 3 kişiyi, apartmanın dış cephesinde yer alan boruya tırmanarak kurtardı.

Olay, Mısır'ın başkenti Kahire'de yer alan Al-Zawia Al-Hamra bölgesindeki Al-Gomhouria isimli sokakta bulunan bir apartmanda yangın çıkması sonucu meydana geldi. Jihad Yousef Zaki isminde bir adam, apartmandaki yangında mahsur kalan ve balkonda yardım bekleyen 3 kişiyi, apartmanın dış cephesindeki boruya tırmanarak kurtardı. 3 katlı apartmanın 2. katında mahsur kalan bir yetişkini ve 3. katındaki 2 çocuğu kurtaran adam, çevredeki vatandaşlar tarafından kayda alındı.

Görüntü Dökümü

---------------

­- Adamın gaz borusuna tırmanarak 2. Kattaki bir yetişkini kurtarması

Adamın 3. Kattaki çocukları da kurtarması

-Çevredekilerin de adama yardım etmesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:41 Kaynak: DHA

Kahire, Mısır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: 'Döviz Toplayın' Diyenler Seçimden Sonra Bedelini Ödeyecek İmamoğlu, Yenikapı Mitingi Düzenlendiği Esnada Elindeki Son Anketi Duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı Mitinginde Konuştu Bahçeli'den HDP Eş Genel Başkanı'na Zehir Zemberek Sözler: Bu Beyanat Alçaklıktır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 17:18:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Yangında Mahsur Kalanları Boruya Tırmanarak Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]