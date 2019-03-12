Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Yangında Zarar Gören İtalyan Kargo Gemisi Battı

Dha Dış - Yangında Zarar Gören İtalyan Kargo Gemisi Battı

42 dakika önce

– Pazar günü çıkan yanında büyük zarar gören İtalyan kargo gemisi 'Grande America', Fransa'nın Atlantik açıklarında battı.

Dha Dış - Yangında Zarar Gören İtalyan Kargo Gemisi Battı, System.String[]
– Pazar günü çıkan yanında büyük zarar gören İtalyan kargo gemisi 'Grande America', Fransa'nın Atlantik açıklarında battı.

27 mürettebatı dün akşam saatlerinde kurtarılan gemi Hamburg'dan Kazablanka'ya gidiyordu. Gemide 213 metre uzunluğundaki gemide Pazar günü çıkan yangın kontrol altına alınamayınca mürettebat tahliye edilmişti.

Fransa Çevre Bakanlığı, yangın sırasında büyük zarar gören geminin 4 bin 600 metre derine battığını; gemiden çevre yayılacak kirliliğe karşı tedbir almaya çalıştıklarını söyledi.

Yetkililer gemideki yangının çıkış nedenine dair henüz bir açıklama yapmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Gemideki yangından görüntü

Yangına gece ve gündüz müdahale görüntüleri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:18 Kaynak: DHA

Fransa, Güncel
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