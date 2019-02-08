Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Yangınlar Sonrası Şili'nin Beş Bölgesinde 'Kırmızı Alarm' Verildi

Dha Dış - Yangınlar Sonrası Şili'nin Beş Bölgesinde 'Kırmızı Alarm' Verildi

1 saat önce

– Şili'de günlerdir devam eden yangınlar dolayısıyla Ulusal Acil Durum Ofisi (ONEMI) tarafından ülkenin dört idari bölgesinde kırmızı alarm verildi.

Dha Dış - Yangınlar Sonrası Şili'nin Beş Bölgesinde 'Kırmızı Alarm' Verildi, System.String[]
Şili'de günlerdir devam eden yangınlar dolayısıyla Ulusal Acil Durum Ofisi (ONEMI) tarafından ülkenin dört idari bölgesinde kırmızı alarm verildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, ülke çapında 34'ü devam etmekte olan, 50'si kontrol altına alınmış ve 9'ü söndürülmüş olmak üzere toplam 93 yangın var. ONEMI'nin yayımladığı rapora göre ülkede şu ana kadar 6 erken alarm, 5 sarı ve 6 da kırmızı alarm verildi.

Şu anda devam eden yangınlar sonucu kırmızı alarm verilmiş bölgeler ise sırasıyla şöyle: Araucania, Los Rios, Los Lagos ve Aysen bölgesi.

Görüntü Dökümü

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Yangının farklı açıdan görüntüleri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:26 Kaynak: DHA

Şili, Güncel
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