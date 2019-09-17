Dha dış-yanmış evin molozlarının altındaki yavru kedi böyle kurtarıldı

Rusya 'da yanmış bir evin molozlarının altında kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anları, Acil Durumlar Bakanlığı resmi hesabından paylaştı.

Rusya'nın Leningrad bölgesinde terk edilmiş bir binada dün yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Bugün ise yangının nedenini belirlemek ve soruşturma yapmak için itfaiye ekipleri yine olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri, çalışmaları sırasında gıcırtı sesi duydu. Sonrasında ekipler, molozların altında sıkışmış bir yavru kedi fark etti ve kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Islanmış ve korkmuş yavru kedi, molozların altından çıkarılarak canlı bir şekilde kurtarıldı ve hemen veterinere götürüldü.

Klinikte tüm bakımlara tamamlanan yavru kedi için şimdi ev sahibi aranıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İtfaiye görevlisinin kediyi kurtarma çalışması

-Kedinin canlı bir şekilde kurtarılması