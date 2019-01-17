Dha Dış - Yavru Kediyi Kurtarmak İçin Buz Gibi Denize Atladı
1 saat önce
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm ilçesi Girne'de eski limanda denize düşen ve boğulmakta olan yavru kedi, çevrede bulunan bir genç tarafından kurtarıldı.
KUZEY Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti'nin turizm ilçesi Girne
'de eski limanda denize düşen ve boğulmakta olan yavru kedi, çevrede bulunan bir genç tarafından kurtarıldı.
Olay dün öğle saatlerinde Girne'de meydana geldi. Limanda gezmekte olan Bertuğ Akkara isimli genç, denizde bir yavru kedi olduğunu gördü. Akkara, cebindeki cüzdanını ve telefonunu yanındaki arkadaşına vererek denize atladı.
Yavru kediyi kurtaran Akkara, daha sonra arkadaşlarının yardımı ile denizden dışarı çıkarıldı. Kurtarılan yavru kedi sıcak bir ortama götürüldü ve annesiyle birlikte sokağa bırakıldı. DHA
'ya konuşan Akkara, "Hava çok soğuktu. O sırada yavru kedinin denizin içerisinde çaresiz bir durumda olduğunu gördüm. Hiç düşünmeden kediyi kurtarmak için denize atladım. Kedinin boğulmasına kayıtsız kalamazdım" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Kedinin kurtarılışı - Karahasan
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:29 Kaynak: DHA
Müjde Ar, Makyajsız Hali ile Takipçilerini Şaşırttı
Türk Rapçi Çağrı, Almanya'nın Popstar'ına Damga Vurdu
Katarlı Firmalar, Türk İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi
Ekonomik Düzenlemelere İlişkin Torba Kanun Kabul Edildi