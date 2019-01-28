Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Yavru Köpekleri Yanan Binadan Kurtarıp, Hayata Döndürdüler

Dha Dış – Yavru Köpekleri Yanan Binadan Kurtarıp, Hayata Döndürdüler

17 dakika önce

– ABD'de bir evcil hayvan dükkanındaki yangına müdahale eden itfaiye görevlileri, içeride bulunan 3 yavru köpeği kurtardı.

Dha Dış – Yavru Köpekleri Yanan Binadan Kurtarıp, Hayata Döndürdüler, System.String[]
ABD'de bir evcil hayvan dükkanındaki yangına müdahale eden itfaiye görevlileri, içeride bulunan 3 yavru köpeği kurtardı. Hayvanları dışarı çıkaran görevliler, köpeklere oksijen verdi.

Olay, ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Oakland şehrinde bulunan bir evcil hayvan dükkanında (petshop) meydana geldi.

İtfaiyecilerin üzerinde bulunan kameralarca kayda alınan görüntülerde, itfaiye ekiplerinin işyerindeki yangına müdahale ettikleri görülüyor. Yangını kontrol altına alan ekipler, içeri girdiklerinde yanan işyerinde mahsur kalan üç köpek yavrusunu fark edip, kurtararak dışarı çıkarıyorlar. Yavru köpeklere oksijen veren itfaiye ekipleri, üç yavruyu da kurtarmayı başarıyor.

Yetkililer, itfaiye ekiplerinin işyerinden duman çıktığına dair aldıkları ihbar üzerine olay yerine gittiklerini; yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini: köpeklerin ise görevlilerin zamanında müdahalesi sonrası hayata döndürüldüklerini açıkladı.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin yanan petshopa müdahalesi

-İçeriye giren itfaiye ekiplerinin yavru köpekleri fark edip dışarı alması

-Dışarıda yavru köpeklere tıbbi yardım yapılması - Abd

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:56 Kaynak: DHA

Oakland, Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri, İtfaiye, Güncel
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