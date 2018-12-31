Dha Dış - Yeni Zelanda 2019'a 'Merhaba' Dedi
1 saat önce
2019'u ilk karşılayan ülke Yeni Zelanda oldu.
2019'u ilk karşılayan ülke Yeni Zelanda oldu. Yeni Zelanda, Auckland kentindeki Sky Tower'da gerçekleştirilen havai fişek gösterileriyle 2019'e giren ilk ülke oldu.
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Auckland kentindeki Sky Tower'dan görüntü
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:33 Kaynak: DHA
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