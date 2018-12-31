Dha Dış - Yeni Zelanda 2019'a 'Merhaba' Dedi
1 saat önce
Dha DIŞ - Yeni Zelanda 2019'a 'merhaba' dedi2019'u ilk karşılayan ülke Yeni Zelanda oldu.
Dha DIŞ - Yeni Zelanda 2019'a 'merhaba' dedi
2019'u ilk karşılayan ülke Yeni Zelanda oldu. Yeni Zelanda, Auckland kentindeki Sky Tower'da gerçekleştirilen havai fişek gösterileriyle 2019'e giren ilk ülke oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:38 Kaynak: DHA
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