Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Yeni Zelanda 2019'a 'Merhaba' Dedi

Dha Dış - Yeni Zelanda 2019'a 'Merhaba' Dedi

1 saat önce

Dha DIŞ - Yeni Zelanda 2019'a 'merhaba' dedi2019'u ilk karşılayan ülke Yeni Zelanda oldu.

Dha DIŞ - Yeni Zelanda 2019'a 'merhaba' dedi

2019'u ilk karşılayan ülke Yeni Zelanda oldu. Yeni Zelanda, Auckland kentindeki Sky Tower'da gerçekleştirilen havai fişek gösterileriyle 2019'e giren ilk ülke oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:38 Kaynak: DHA

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