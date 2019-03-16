Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Yeni Zelanda Başbakanı: Saldırganın 5 Silahı Vardı

Dha Dış – Yeni Zelanda Başbakanı: Saldırganın 5 Silahı Vardı

1 saat önce

– Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch'ta camilerdeki katliamd sırasında, saldırganın 2'si yarı otomatik olmak üzere 5 silahı bulunduğunu söyleyerek, "Silah yasamız değişecek" dedi.

Dha Dış – Yeni Zelanda Başbakanı: Saldırganın 5 Silahı Vardı, System.String[]
– Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch'ta camilerdeki katliamd sırasında, saldırganın 2'si yarı otomatik olmak üzere 5 silahı bulunduğunu söyleyerek, "Silah yasamız değişecek" dedi.

Basın toplantısında konuşan  Ardern, "Saldırılarda 49 insan hayatını kaybetti, 2 kişinin sağlık durumu hala kritik." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:17 Kaynak: DHA

Yeni Zelanda, Güncel
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