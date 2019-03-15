Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Yeni Zelanda'da İki Camide Katliam.. Bangladeş Kriket Milli Takımı da Cami Önündeydi+

Dha Dış - Yeni Zelanda'da İki Camide Katliam.. Bangladeş Kriket Milli Takımı da Cami Önündeydi+

55 dakika önce

Dha DIŞ - Yeni Zelanda'da iki camide katliam.. Bangladeş Kriket Milli Takımı da cami önündeydiYeni Zelanda (DHA) - Cuma Namazı için Al Nur camiine giden Bangladeş Kriket Milli Takımı'nın da saldırı sırasında olay yerinde olduğu belirtilirken, takımın kondisyon antrenörü Mario...

Dha DIŞ - Yeni Zelanda'da iki camide katliam.. Bangladeş Kriket Milli Takımı da cami önündeydi

Yeni Zelanda (DHA) - Cuma Namazı için Al Nur camiine giden Bangladeş Kriket Milli Takımı'nın da saldırı sırasında olay yerinde olduğu belirtilirken, takımın kondisyon antrenörü Mario Vallavarayen, oyuncuların saldırı sırasından otobüste olduğunu ve araç yanaşmaya çalıştığı sırada saldırı olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:39 Kaynak: DHA

Bangladeş, DHA, Güncel
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