Dha Dış - Yeni Zelanda'da Silah Kulübünde Yangın

– Yeni Zelanda'da bir silah kulübünde yangın çıktı.

– Yeni Zelanda'da bir silah kulübünde yangın çıktı. Polis, çıkan yangını 'şüpheli' bulduğunu açıkladı.



Yeni Zelanda'nın Far North bölgesinde yer alan Kaitaia şehrinde bulunan 'Kaitaia Silah Kulübü'nde önceki gün sabah saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangının nedenine dair herhangi bir açıklama yapılmazken; polis, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını ve yangının kasten 'çıkarılmış olabileceği' ihtimali üzerinde durduklarını belirtti. Ayrıca, çıkan yangın sonucu kimsenin yaralanmadığı da belirtildi.



Olayla ilgili yerel medyaya konuşan silah kulübü başkanı Mark Shaw, silah kulübüne ait iki küçük binanın bulunduğunu, geçen yıl Şubat ayında binalardan birinin şüpheli bir şekilde yandığını söyledi.

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