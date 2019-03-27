Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Yeni Zelanda Saldırısı ile Bağlantısı Araştırılan Şüpheli, Bıçaklanmış Halde Bulundu

Dha Dış - Yeni Zelanda Saldırısı ile Bağlantısı Araştırılan Şüpheli, Bıçaklanmış Halde Bulundu

1 saat önce

– Yeni Zelanda polisi, Yeni Zelanda saldırısı ile ilişkili olduğu düşünülen bir şüpheliye ait eve düzenlenen baskında çok sayıda silah bulunduğunu duyurdu.

Dha Dış - Yeni Zelanda Saldırısı ile Bağlantısı Araştırılan Şüpheli, Bıçaklanmış Halde Bulundu, System.String[]
Yeni Zelanda polisi, Yeni Zelanda saldırısı ile ilişkili olduğu düşünülen bir şüpheliye ait eve düzenlenen baskında çok sayıda silah bulunduğunu duyurdu. Polis, yapılan takip sonrası şüphelinin aracında bıçaklanmış halde bulunduğunu; müdahelelere rağmen hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yeni Zelanda Emniyet Genel Müdürü Mike Bush yaptığı yazılı açıklamada, dün akşam geç saatlerde bir eve yapılan baskında, ateşli silahların bulunduğunu belirtti. Bush, silahlarla bağlantılı 54 yaşındaki şüpheliyi aradıklarını; kendisi ile uzun süren telefon görüşmesi sonrası aracın yerini tespit ettiklerini; şüphelinin aracında bıçaklanmış halde bulunduğunu belirtti. Açıklamada, yaralı adamın tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadığı; bıçağın da aracın içinde olduğu vurgulandı.

Polis, bıçak üzerindeki parmak izlerinin araştırılacağını belirtirken; şüphelinin intihar etmiş olmasından şüpheleniliyor.

Bush, hayatını kaybeden şüphelinin, 15 Mart'ta yaşanan ve iki camiyi hedef alan terör saldırısı ile bağlantılı olma ihtimalini soruşturduğunu, soruşturma dahilinde şüphelinin ailesi ve şüpheliyi tanıyan kişilerle de görüşüleceğini belirtti. Henüz bir delil elde edemediklerini belirten Mike Bush, soruşturmanın titizlikle devam ettiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:22 Kaynak: DHA

Polis, Yeni Zelanda, Güncel
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