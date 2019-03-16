Dha Dış ? Yeni Zelanda Saldırısında Kızı ile Yaralanan Baba Kızım İçin Dua Edin
13 dakika önce
Dha DIŞ ? Yeni Zelanda saldırısında kızı ile yaralanan baba Kızım için dua edinYeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki camilere yönelik katliamda kızı ile birlikte kurşunların hedefi olan Ürdünlü Waseem Daraghmeh, kızı ve saldırının kurbanları için dua istedi.
Dha DIŞ ? Yeni Zelanda
saldırısında kızı ile yaralanan baba Kızım
için dua edin
Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki camilere yönelik katliamda kızı ile birlikte kurşunların hedefi olan Ürdünlü Waseem Daraghmeh, kızı ve saldırının kurbanları için dua istedi.
Kendisi 4 kurşun; 5 yaşındaki kızı ise 3 kurşun yiyen adam, kızı için dua istedi. Waseem Daraghmeh'in kızının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:08 Kaynak: DHA
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