Dha Dış – Yeni Zelenda Başbakanı: Camilere Saldırıda 40 Kişi Hayatını Kaybetti
8 dakika önce
– Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 2 camiye yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 40 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
– Yeni Zelanda
Başbakanı Jacinda Ardern, 2 camiye yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 40 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 10 kişinin Linwood camiinde, 30 kişinin de Al Noor Camii'nde öldüğünü söyledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Saldırganın görüntüsü
Saldırıya başlaması (SALDIRI ANLARI KESİLMİŞTİR)
Polisin şüphelileri gözaltına alması
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:38 Kaynak: DHA
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