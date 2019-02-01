Dha Dış - Yerleşim Bölgesine Giren Leopar Büyük Korkuya Neden Oldu
1 saat önce
Hindistan'ın Jalandahar eyaletinde Lamba Pind şehrinde yerleşim bölgesine giren leopar, toplanan kalabalık nedeniyle korkarak saldırganlaştı.
Hindistan
'ın Jalandahar eyaletinde Lamba Pind şehrinde yerleşim bölgesine giren leopar, toplanan kalabalık nedeniyle korkarak saldırganlaştı. Birçok kişiye saldıran leopar, sakinleştirici iğne ile bayıltıldı ve bölgedeki hayvanat bahçesine götürüldü. Yaşanan o panik anları ise bölgede yaşayanlar tarafından kaydedildi.
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leoparın saldırdığı anlar
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:03 Kaynak: DHA
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