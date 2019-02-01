Dha Dış - Yerleşim Bölgesine Giren Leopar Büyük Korkuya Neden Oldu
1 saat önce
Dha DIŞ - Yerleşim bölgesine giren leopar büyük korkuya neden olduHindistan (DHA) - Hindistan'ın Jalandahar eyaletinde Lamba Pind şehrinde yerleşim bölgesine giren leopar, toplanan kalabalık nedeniyle korkarak saldırganlaştı.
Dha DIŞ - Yerleşim bölgesine giren leopar büyük korkuya neden oldu Hindistan
(DHA
) - Hindistan'ın Jalandahar eyaletinde Lamba Pind şehrinde yerleşim bölgesine giren leopar, toplanan kalabalık nedeniyle korkarak saldırganlaştı. Birçok kişiye saldıran leoper, sakinleştirici iğne ile bayıltıldı ve bölgedeki hayvanat bahçesine götürüldü. Yaşanan o panik anları ise bölgede yaşayanlar tarafından kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:07 Kaynak: DHA
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