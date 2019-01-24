Dha Dış - Yetişkin Havuzuna Giren Çocuğu Boğulmak Üzereyken Güvenlik Görevlisi Kurtardı
55 dakika önce
Brezilya'da bir tatil kompleksinde bir çocuk, yetişkin havuzuna girince boğulma tehlikesi geçirdi.
Brezilya
'da bir tatil kompleksinde bir çocuk, yetişkin havuzuna girince boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuğu güvenlik görevlisi kurtardı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde çocuk havuzunda bir süre kalan çocuk, hemen bitişikteki yetişkin havuzuna giriyor. Havuza girmesi ile dibe inen çocuk yukarı çıkamıyor. Durumdan habersiz havuzdakiler ise yüzmeye devam ediyor. Olayı fark eden bir güvenlik görevlisi hızla çocuğun bulunduğu yere geliyor ve boğulmak üzere olan çocuğu kolundan tutup dışarı çıkarıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Çocuğun, çocuk havuzundan çıkması
Yetişkin havuzuna girmesi
Dibe batması
Çırpınması
Güvenlik görevlisinin koşarak gelmesi
Çocuğu kurtarması
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:54 Kaynak: DHA
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