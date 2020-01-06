Dha dış ' yine idlib' yine gözyaşı?. kadın kurtarma görevlisinin gözyaşlarına boğulduğu an - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dha dış ' yine idlib' yine gözyaşı?. kadın kurtarma görevlisinin gözyaşlarına boğulduğu an - Son Dakika

Dha dış ' yine idlib' yine gözyaşı?. kadın kurtarma görevlisinin gözyaşlarına boğulduğu an

6 saat önce

DHA DIŞ ' Yine İdlib' Yine gözyaşı?. Kadın kurtarma görevlisinin gözyaşlarına boğulduğu anSuriye (DHA) ? Suriye'de rejim ve Rus savaş uçaklarının dün yine İdlib'i bombalamış; hava saldırısında aralarında çocukların da olduğu 8 sivil hayatını kaybetmiş; 20'den fazla kişi de yaralanmıştı.

DHA DIŞ ' Yine İdlib' Yine gözyaşı?. Kadın kurtarma görevlisinin gözyaşlarına boğulduğu an

Suriye (DHA) ? Suriye'de rejim ve Rus savaş uçaklarının dün yine İdlib'i bombalamış; hava saldırısında aralarında çocukların da olduğu 8 sivil hayatını kaybetmiş; 20'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Ülkede kurtarma ve sağlık hizmeti veren Beyaz Baretliler dünkü saldırı sonrası kaydettikleri görüntüleri yayınladı. Ekiplerin baretlerindeki kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde saldırılar sonrası insanlara yardıma koştukları, saldırıya uğrayan bölgedeki evlerin enkaza görülüyor.

YÜREK YIKAN GÖRÜNTÜ

Görüntülerde bölgede çalışan kadın kurtarma görevlisinin, ağır yaralanan kız çocuğunu hastaneye götürdüğü ancak çocuğun kurtarılamaması sonrası gözyaşlarına boğulduğu anın görüntüleri ise yürekleri dağladı.

Dha dış ' yine idlib' yine gözyaşı?. kadın kurtarma görevlisinin gözyaşlarına boğulduğu an

Suriye, İdlib, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:59 Kaynak: DHA
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