Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Yunan Basını: Yunanistan'a Geçmek İsteyen Türk, Meriç'te Kayboldu

Dha Dış – Yunan Basını: Yunanistan'a Geçmek İsteyen Türk, Meriç'te Kayboldu

1 saat önce

– Yunan basını, Meriç Irmağı üzerinden Yunanistan'a geçmek isteyen bir Türk'ün kaybolduğunu duyurdu.

Dha Dış – Yunan Basını: Yunanistan'a Geçmek İsteyen Türk, Meriç'te Kayboldu, System.String[]
– Yunan basını, Meriç Irmağı üzerinden Yunanistan'a geçmek isteyen bir Türk'ün kaybolduğunu duyurdu.

Yerel basın, dün sabah saatlerinde M.M.K. (20) isimli bir Türk'ün, Sufli Polis Merkezi'ne giderek 'siyasi sığınma' talebinde bulunduğunu ve beraberindeki arkadaşı S.Ş.'nin Meriç Irmağında kaybolduğunu söylediğini yazdı.

Yerel basın, kaybolan S.Ş.'nin annesi ve ablasının da Yunanistan'da bulunduğunu; kaybolan genci bulmak için ekiplerin arama çalışması yaptığını yazdı. - Chokona

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:20 Kaynak: DHA

Meriç, Yunanistan, Güncel
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