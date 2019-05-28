DHA DIŞ - Yunan vekil, seçim sonuçlarını beğenmedi, partisinden istifa etti
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Yunanistan'ın hükümet patisi SYRİZA'nın Pire Milletvekili Theodora Megaloikonomou, Pazar günü yapılan seçimlerde gelen kötü sonuçların ardından partiden ayrıldığını duyurdu.
Yunanistan
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:04 Kaynak: DHA
'ın hükümet patisi SYRİZA'nın Pire Milletvekili
Theodora Megaloikonomou, Pazar günü yapılan seçimlerde gelen kötü sonuçların ardından partiden ayrıldığını duyurdu.
Yunanistan'da Pazar günü yapılan seçimlerde, hükümet partisi SYRİZA'nın kötü seçim sonuçları ardından Pire Milletvekili Theodora Megaloikonomou, Meclis Başkanı Nikos Vuçis'e gönderdiği mektupla partisinden ayrıldığını; mecliste bağımsız milletvekili olarak kalacağını bildirdi. Ayrıca Megaloikonomou, Başbakan Aleksis Çipras'a, istifasının nedenlerini açıklayan bir mektup gönderdi. İstifanın ardından hükümet partisinin 152 milletvekili kaldı.
Megaloikonomou 2017'de Merkez Birliği (Enosi Kentroon) Partisinden ayrılmış, daha sonra SYRİZA'ya geçmişti.
- Chokona
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