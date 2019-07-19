Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Yunanistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ - Yunanistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem

7 dakika önce

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA DIŞ - Yunanistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem, System.String[]
Yunanistan'ın başkenti Atina'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) başkent Atina'nın 19 km yakınında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem nedeniyle can ya da mal kaybının olup olmadığı henüz açıklanmadı.


Yunanistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan'da 5,1 büyüklüğünde deprem Son dakika! Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Oyuncu Hakan Meriçliler ve Ali Erkazan arasındaki hakaret davasında karar HDP'den, Erbil saldırganın HDP'li vekilin ağabeyi çıkmasına ilişkin açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 14:51:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Yunanistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]