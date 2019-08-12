DHA DIŞ ? Yunanistan'da adadaki yangın sürüyor

Yunanistan'da adadaki yangın sürüyorAdadaki orman alanın dörtte biri kül oldu, 3 bin turist adayı terk ettiIo Chokona, Atina (DHA) - Yunanistan'ın Elafonisos adasında Cumartesi günü çıkan orman yangını hala kontrol altına alınabilmiş değil.

Yunanistan'da adadaki yangın sürüyor

Adadaki orman alanın dörtte biri kül oldu, 3 bin turist adayı terk etti

Io Chokona, Atina (DHA) - Yunanistan'ın Elafonisos adasında Cumartesi günü çıkan orman yangını hala kontrol altına alınabilmiş değil. Adanın dörtte birini kül eden yangın sonrası 3 bin turist adayı terk etti.

Adada ağaçlık alanda Cumartesi günü başlayan yangın, dün rüzgarın etkisi ile iyice yayıldı. Adanın dörtte birini kül eden yangına karadan 875 itfaiyeci, 318 itfaiye aracı ve 28 yaya birliği; havadan ise 9 uçak, 9 helikopter ve 3 PZL ile müdahale ediliyor. Yangın, adada bulunan 3 bin turistin adayı terk etmesine neden oldu.

Yangın söndürme çalışmalarına ordu kuvvetleri de katıldı. İtfaiyenin yaptığı açıklamaya göre Cumartesi günü saat 19.00'dan, Pazar günü saat 19.00'a kadar adanın 63 farklı yerinde yangın çıktı. Bu yüzden yangın nedenlerini araştırmak üzere İtfaiye memurları yanı sıra adaya 'kundaklama olaylarını araştırma' konusunda uzmanlaşmış ekipler de gönderildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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