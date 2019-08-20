DHA DIŞ- Yunanistan'da helikopter düştü: 1 ölü, 2 kayıp
1 saat önce
Yunanistan'da helikopter elektrik tellerine çarparak suya düştü.
Yunanistan Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:00 Kaynak: DHA
'da helikopter elektrik tellerine çarparak suya düştü. Helikopterde 3 kişinin olduğu; pilotun ölü olarak bulunduğu belirtildi.
Yunanistan'ın Poros adasına yakın bir noktada, içerisinde biri pilot, 3 kişinin bulunduğu helikopter düştü. Pilotun cansız bedeninin bulunduğu belirtilirken; diğer 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, helikopterin elektrik tellerine çarptıktan sonra düştüğünü, bu sebeple adada elektrik kesintisinin yaşandığını duyurdu.
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