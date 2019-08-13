DHA DIŞ - Yunanistan'da korkutan yangın, iki köy boşaltıldı

Yunanistan'da korkutan yangın, iki köy boşaltıldıSefa Karahasan, (DHA)- Yunanistan'ın Eğriboz Yarımadası'nda (Eyvia) Agriliça bölgesinde çıkan orman yangının kontrolden çıkması üzerine Makrimalli ve Kontodespoti köylerinin boşaltılmasına karar verildi.

Yunanistan'da korkutan yangın, iki köy boşaltıldı

Sefa Karahasan, (DHA)- Yunanistan'ın Eğriboz Yarımadası'nda (Eyvia) Agriliça bölgesinde çıkan orman yangının kontrolden çıkması üzerine Makrimalli ve Kontodespoti köylerinin boşaltılmasına karar verildi.

Yunanistan'da dün gece çıkan yangın bugün 15.00 sıralrında Makrimalli köyünü çevreledi. Yangın köydeki evlere sıçradı. Yangın nedeniyle köydeki Kiliseler çanlarını çalmaya başladı, anonslarla tehlike uyarıları yapıldı.

Bölgede görev yapan itfaiye ekiplerinin yoğun duman nedeniyle görevlerini zor şartlarda sürdürdüğü belilrtildi.

Eyvia'da çıkan yangını söndürme çalışmalarında, 75 itfaiye aracı, 6 yangın söndürme uçağı, 6 helikopter ve 227 itfaiyeci görev yapıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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