Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Yunanistan'da korkutan yangın, iki köy boşaltıldı
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DHA DIŞ - Yunanistan'da korkutan yangın, iki köy boşaltıldı

30 dakika önce

Yunanistan'da korkutan yangın, iki köy boşaltıldıSefa Karahasan, (DHA)- Yunanistan'ın Eğriboz Yarımadası'nda (Eyvia) Agriliça bölgesinde çıkan orman yangının kontrolden çıkması üzerine Makrimalli ve Kontodespoti köylerinin boşaltılmasına karar verildi.

Yunanistan'da korkutan yangın, iki köy boşaltıldı
Sefa Karahasan, (DHA)- Yunanistan'ın Eğriboz Yarımadası'nda (Eyvia) Agriliça bölgesinde çıkan orman yangının kontrolden çıkması üzerine Makrimalli ve Kontodespoti köylerinin boşaltılmasına karar verildi.
Yunanistan'da dün gece çıkan yangın bugün 15.00 sıralrında Makrimalli köyünü çevreledi. Yangın köydeki evlere sıçradı. Yangın nedeniyle köydeki Kiliseler çanlarını çalmaya başladı, anonslarla tehlike uyarıları yapıldı.
Bölgede görev yapan itfaiye ekiplerinin yoğun duman nedeniyle görevlerini zor şartlarda sürdürdüğü belilrtildi.
Eyvia'da çıkan yangını söndürme çalışmalarında, 75 itfaiye aracı, 6 yangın söndürme uçağı, 6 helikopter ve 227 itfaiyeci görev yapıyor.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 04:50 Kaynak: DHA
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