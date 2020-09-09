DHA DIŞ -Yunanistan'da mülteci kampındaki yangın havadan görüntülendi - Son Dakika

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda koronavirüs (Covid-19) sebebiyle karantinaya alınan Moria mülteci kampında çıkan yangın sebebiyle yüzlerce göçmen bölgeyi terk etti. Yangın, drone ile havadan saniye saniye görüntülendi.

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda koronavirüs (Covid-19) sebebiyle karantinaya alınan Moria mülteci kampında yangın çıktı. Bu sabah yaklaşık 13 bin sığınmacının kaldığı Moria mülteci kampının farklı noktalarında henüz tespit edilemeyen sebeplerle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülmeye çalışılan yangında kısa süreli panik yaşanırken, olayla ilgili ölen ya da yaralanan olmadı.

TAHRİBAT HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yangın sebebiyle kampta büyük maddi hasar meydana gelirken, sığınmacıların karantina sebebiyle öfkeli olduğu ve alevleri söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerine direndiği belirtildi. Öte yandan, mülteci kampındaki Somali asıllı bir sığınmacıda (Covid-19) çıkması sebebiyle karantinaya alınmış, yapılan testlerde toplam 35 sığınmacının enfekte olduğu tespit edilmişti. Yangın ise havadan drone ile anbean kaydedildi.