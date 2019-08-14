Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Yunanistan'da yangın? Avrupa'dan yardım geldi
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DHA DIŞ- Yunanistan'da yangın? Avrupa'dan yardım geldi

31 dakika önce

Yunanistan'da yangın?

Yunanistan'da yangın? Avrupa'dan yardım geldi
Yunanistan, (DHA)- Yunanistan'ın Evia adasındaki orman yangınına, İtalya'dan destek geldi. 2 yangın söndürme uçağı Yunanistan'a gönderildi.
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyindeki Evia adasında çıkan orman yangınına Avrupa'dan destek geldi. İtalya Sivil Savunma Kurumu, resmi web sitesinden yaptığı açıklamada, 2 adet Canadair CL-415 yangın söndürme uçağını adaya sevk ettiğini duyurdu.
Orman yangınının rüzgar ve yüksek hava sıcaklıkları sebebiyle hızla yayılması sonucu, bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, yerel medyaya yaptığı açıklamada, 'Büyük, insanüstü bir çaba sayesinde durum daha iyi gözüküyor. Bu zor bir yangın ve insan hayatını tehlikeye sokacak bir durum yok. Önemli olan da bu' dedi.
Yetkililer, 4 kasabanın ve yüzlerce kişinin bölgeden tahliye edildiğini duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:25 Kaynak: DHA
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