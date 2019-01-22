Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Yürüteçteki Bebek Yürüyen Merdivenden Aşağı Yuvarlandı, Son Anda Kurtarıldı

Dha Dış - Yürüteçteki Bebek Yürüyen Merdivenden Aşağı Yuvarlandı, Son Anda Kurtarıldı

34 dakika önce

Dha DIŞ - Yürüteçteki bebek yürüyen merdivenden aşağı yuvarlandı, son anda kurtarıldıÇin, (DHA) 'Çin'de bir alışveriş merkezinde annesinin bir kafede sohbete dalması üzerine başıboş kalan yürüteçteki bebek, yürüyen merdivene doğru ilerledi.

Dha Dış - Yürüteçteki Bebek Yürüyen Merdivenden Aşağı Yuvarlandı, Son Anda Kurtarıldı, System.String[]
Dha DIŞ - Yürüteçteki bebek yürüyen merdivenden aşağı yuvarlandı, son anda kurtarıldı

Çin, (DHA) 'Çin'de bir alışveriş merkezinde annesinin bir kafede sohbete dalması üzerine başıboş kalan yürüteçteki bebek, yürüyen merdivene doğru ilerledi. Kimsenin fark etmediği bebek, yürüyen merdivenden yuvarlandı.

Alışveriş merkezinin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, yanında kimse olmayan yürüteçteki bebeğin kafenin dışına doğru çıktığı ve ardından yürüyen merdivene yöneldiği görülüyor. Yürüyen merdivene yaklaşmasıyla yürüteci devrilen bebek, aşağı doğru yuvarlanmaya başlıyor. Bu sırada olayı gören çevredekiler ve bebeğin annesi, hemen yürüyen merdivene koşuyor. Yürüyen merdivenden aşağı inen ve asker olduğu iddia edilen bir adam, bebeği fark ederek hemen tekrar yukarı doğru koşuyor ve bebeği kucağına alıp annesine teslim ediyor.

İşte son anda kurtarılan bebeğin o görüntüleri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:25 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, DHA, 3. Sayfa
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