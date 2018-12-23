Dha Dış - Yüzerek Karaya Çıkabilen Robot Geliştirildi
4 saat önce
Dha DIŞ - Yüzerek karaya çıkabilen robot geliştirildiÖzge Düzgün, DHA- New York mühendislik firması Pliant Energy Systems Velox adın verdikleri amfibi canlılara benzeyen, buz üzerinde ve suda ilerleyebilen bir robot geliştirdi.
Dha DIŞ - Yüzerek karaya çıkabilen robot geliştirildi
Özge Düzgün, DHA- New York
mühendislik firması Pliant Energy Systems Velox adın verdikleri amfibi canlılara benzeyen, buz üzerinde ve suda ilerleyebilen bir robot geliştirdi. Vatoz balına benzeyen robot silikon yüzgeçlerini kullanarak suyun üzerinde ilerleyebiliyor, suyun altında manevra yapabiliyor, sudan çıktığında ise yüzgeçlerini döndürerek karada ve buzun üzerinde ilerleyebiliyor. ABD
Donanması Araştırma Ofisi'nin destek verdiği projede robotun askeri alanda sahildeki birliklere tıbbi malzeme ve yardım ulaştırması amacıyla kullanılması planlanırken aynı zamanda kutup bölgelerinde de hareket kabiliyeti sayesinde bilimsel araştırmalara destek olması da düşünülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:33 Kaynak: DHA
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