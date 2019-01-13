Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Zabıtanın Sokak Çocuklarına Sattıkları Çiçekleri Yedirmesi İran'da Büyük Tepkiye Neden...

Dha Dış - Zabıtanın Sokak Çocuklarına Sattıkları Çiçekleri Yedirmesi İran'da Büyük Tepkiye Neden...

27 dakika önce

Dha DIŞ - Zabıtanın sokak çocuklarına sattıkları çiçekleri yedirmesi İran'da büyük tepkiye neden olduİran, (DHA)- İran'da bir zabıtanın sokaklarda çiçek satan iki çocuğa zorla sattıkları çiçekleri yedirmesi ülkede büyük tepkilere neden oldu.

Dha DIŞ - Zabıtanın sokak çocuklarına sattıkları çiçekleri yedirmesi İran'da büyük tepkiye neden oldu

İran, (DHA)- İran'da bir zabıtanın sokaklarda çiçek satan iki çocuğa zorla sattıkları çiçekleri yedirmesi ülkede büyük tepkilere neden oldu.

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, Kirman kentinde sokaklarda çiçek satan iki çocuğu alıkoyan zabıta görevlisi, çocuklardan zorla sattıkları çiçekleri yemelerini istiyor. Bununla da yetinmeyen görevli, çocukları, çiçeklerin gövde kısmı ve plastik ambalajını da yemeye zorluyor.

Videoda, çocuklardan biri " plastikleri yemesem olur mu ?" diyerek yalvarıyor. Çocuklara sürekli küfür eden zabıta personeli, "yemezseniz sizi kampa gönderirim" diye tehdit ediyor.

Çocuklara yapılan davranış, ülkede büyük tepkilere neden olunca, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı Muhammed Şeriatmedari, ilgili kurumlardan derhal olaya müdahil olmasını istedi.

Kirman Belediyesi, ilgili şahsin iş akdine son verirken, Savcılık, olayın çocukları işkence kapsamına girdiği gerekçesiyle tutuklama kararı çıkardı.

Afgan kökenli olduğu anlaşılan çocukların bulunmasını isteyen Kirmen Belediye Başkanı Mihran Alimzade, belediye binasında ağırladığı çocuklara çiçek ve çikolata vererek gönüllerini almaya çalıştı. (Fotoğraflı)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:37 Kaynak: DHA

Zabıta, DHA, İran, Güncel
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