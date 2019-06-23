Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Zarif, ABD'nin sınır ihlallerini harita ile paylaştı
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DHA DIŞ- Zarif, ABD'nin sınır ihlallerini harita ile paylaştı

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından paylaştığı haritada, ABD'ye ait farklı bir insansız hava aracının (İHA) 26 Mayıs tarihinde yaptığı sınır ihlallerini gösterdi.

DHA DIŞ- Zarif, ABD'nin sınır ihlallerini harita ile paylaştı, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından paylaştığı haritada, ABD'ye ait farklı bir insansız hava aracının (İHA) 26 Mayıs tarihinde yaptığı sınır ihlallerini gösterdi.
Zarif, "ABD'ye ait bir İHA'nın 26 Mayıs tarihindeki sınır ihlali, satın alınan sürat teknesi ve gemi saldırıları ile ilgili olarak İran'ı suçlamak üzere ve yapılan telefon görüşmelerinin kanıtları. 'B takımı' Trump'ı bir savaşa sürmeye çok yakın. İhtiyatlı yaklaşımlar gerginliğin artmasını engelliyor ancak ekonomik terör gerginlikleri tırmandırıyor" dedi.


- İran
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:15 Kaynak: DHA
İran, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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