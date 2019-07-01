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DHA DIŞ- Zarif: ABD saygı gösterene dek görüşme yok

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün yaptığı açıklamada, ABD, İran'a saygı gösterene dek iki ülke arasında bir görüşme olmayacağını söyledi.

DHA DIŞ- Zarif: ABD saygı gösterene dek görüşme yok, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün yaptığı açıklamada, ABD, İran'a saygı gösterene dek iki ülke arasında bir görüşme olmayacağını söyledi.
İran'ın asla ABD'nin baskılarına boyun eğmeyeceğini belirten Zarif, "ABD, İran ile görüşmek istiyorsa, İran'a saygı göstermeyi denemeli" dedi.
Geçen hafta ABD, ordusuna ait insansız hava aracının İran tarafından düşürülmesi sonrasında üst düzey İran yetkililerine yaptırımlar uygulamış ve ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'ye yönelik herhangi bir saldırısı olması halinde İran'ı 'yok edeceğini' söylemişti.


- İran
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:08 Kaynak: DHA
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