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DHA DIŞ- Zarif'ten Trump'a yanıt: 150 kişi için mi kaygılandın?

42 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kimyasal silah mağdurlarını anma oturumunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın 150 kişinin ölümü için kaygılandığı iddiasına cevap verdi.

DHA DIŞ- Zarif'ten Trump'a yanıt: 150 kişi için mi kaygılandın?, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kimyasal silah mağdurlarını anma oturumunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın 150 kişinin ölümü için kaygılandığı iddiasına cevap verdi.
Zarif, "Gerçekten 150 kişinin ölümü için mi kaygılandın? Siz kaç kişiyi nükleer silah ile öldürdünüz? Kaç nesli bu silahlar ile yok ettiniz? Bu silahlara karşı verilen mücadeleye liderlik eden biziz. Asla nükleer silah peşinde olmayacağız ki bu zaten inancımıza da aykırı" dedi.
NELER OLMUŞTU
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz Cuma günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İran'ın uluslararası sularda ABD ordusuna ait İHA'yı vurması sonucu saldırıya hazırlandık. Saldırıda kaç kişinin öleceğini sordum. Generalin cevabı, '150 kişi efendim' oldu. Saldırıya 10 dakika kala, emri geri çektim. İnsansız hava aracı için orantısız bir saldırı olurdu. Acelem yok. Ordumuz yeniden yapılandı, yeni, gitmeye hazır ve dünyanın en iyisi. İran ABD'ye karşı, dünyaya karşı asla nükleer silah sahibi olmayacak!" demişti.


- İran
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:31 Kaynak: DHA
İran, Donald Trump, Güncel
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