DHA DIŞ- Zarif: Zenginleştirilmiş uranyum üretimi limiti aşıldı
1 saat önce
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran'ın, 2015 yılında İran Nükleer Anlaşması ile sınırlandırılan zenginleştirilmiş uranyum üretiminin sınırı aştığını duyurdu.
İran
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:04 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran'ın, 2015 yılında İran Nükleer Anlaşması ile sınırlandırılan zenginleştirilmiş uranyum üretiminin sınırı aştığını duyurdu.
Zarif," Daha önce duyurduğumuz gibi 300 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyum üretimi sınırını aştık" dedi.
- İran
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