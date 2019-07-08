DHA DIŞ - Zelenski'den Putin'e Kırım ve Donbass zirvesi çağrısı

RUSYA: "TEKLİFİ DİKKATE ALACAĞIZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitriy Peskov ise Ukraynalı liderin teklifini gözden geçireceklerini, ancak henüz konuyla ilgili bir değerlendirme yapamaya hazır olmadıklarını söyledi.

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Zelenski'nin Putin'e seslendiği görüntülü mesajı

- Kerem